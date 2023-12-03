В Эстонии предупредили сограждан о рисках поездок в Россию

Власти Эстонии в ближайшие дни могут закрыть пропускные пункты на границе с Россией, предупредила глава пограничного управления Департамента полиции и погранохраны республики Ева Калмус. Она добавила, что после этого гражданам страны будет очень сложно вернуться домой, пишет Yle.

По данным портала, после закрытия российско-финляндской границы, число переходов российско-эстонской границы выросло на 25%.

Это обусловлено тем, подчеркнули журналисты, что мигранты, желающие попасть в Финляндию, стали выбирать именно этот маршрут, как один из наиболее удобных и доступных.

Калмус пояснила, что Эстония может последовать примеру Финляндии. Она уточнила, что если правительство примет такое решение, то контрольно-пропускные пункты на границе республики будут закрыты в течения часа, без предварительных уведомлений.