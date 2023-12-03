Белый дом: Палестина не в состоянии контролировать Газу
Палестина не может управлять сектором Газа. Такое мнение высказал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.
Отвечая на соответствующий вопрос ведущего телеканала ABC, Кирби заявил, что в Белом доме не считают, что Палестина в состоянии осуществлять надёжный контроль над Газой.
«Мы считаем, что они, безусловно, должны сыграть свою роль», — добавил он.
Другой темой интервью стал план Израиля, предусматривающий уничтожение руководства палестинского движения ХАМАС. Кирби назвал это «полезной тактикой».