В Белом доме не ответили, как поступят, если число жертв армии Израиля в Газе не снизится

"Это гипотетический [вопрос], и я не желаю забегать вперед <...>. Я хочу прояснить две вещи. Во-первых, мы собираемся продолжать поддерживать Израиль, когда он преследует [радикальное палестинское движение] ХАМАС <...>, это не изменится. Мы также собираемся сделать все возможное, чтобы убедиться, что они максимально сводят к минимуму ущерб и количество жертв", - сказал Кирби в эфире телеканала NBC, отвечая на вопрос о возможных действиях США в случае роста числа погибших среди мирных жителей сектора Газа.