Встреча Лукашенко и Си Цзиньпина проходит в резиденции Дяоюйтай

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и председатель КНР Си Цзиньпин встретились в Китае, их встреча проходит в правительственной резиденции Дяоюйтай. Об этом сообщает Telegram-канал "Пул первого".

"В правительственной резиденции Дяоюйтай проходит встреча лидера Беларуси с председателем КНР", - пишет близкий к пресс-службе Лукашенко канал.

В ходе встречи белорусский лидер заявил, что историческое повышение уровня отношений между Минском и Пекином придало мощный импульс углублению традиционных направлений, а также старту новых векторов и механизмов их сотрудничества.