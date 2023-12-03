ВСУ уволили пресс-секретаря Гуменюк

Наталья Гуменюк покинула должность пресс-секретаря сил обороны Украины «Юг». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинское агентство УНИАН.

Причины увольнения не называются. При этом сама Гуменюк подтвердила уход с поста и заявила, что «впереди много интересного» и ей «все по силам».