Папа Римский Франциск заявил в ходе воскресной проповеди, что огорчен прекращением действия перемирия между Израилем и Палестиной. Он выразил надежду, что стороны смогут договориться о новом перемирии, пишет РИА «Новости».

По данным агентства, в конце ноября представители палестинского движения ХАМАС и Израиля заключили сделку. В ее рамках на 4 дня приостанавливались боевые действия, стороны осуществляли обмен заложниками. В дальнейшем срок действия сделки был продлен.

1 декабря Армия обороны Израиля обвинила ХАМАС в нарушении сделки и возобновила военные действия.

«В Израиле и Палестине ситуация тяжелая. Огорчает, что перемирие было нарушено, это означает гибель людей, разрушения и несчастье», — подчеркнул понтифик.

Франциск уточнил, что движение освободило большое количество заложников. Вместе с тем, добавил он, многие израильтяне все еще находятся в Газе.