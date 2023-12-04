Шольц заявил, что у Израиля должно быть право на победу над ХАМАС

Канцлер ФРГ Олаф Шольц в очередной раз выразил солидарность с Израилем и заявил, что у еврейского государства должно быть право на победу в противостоянии с палестинским радикальным движением ХАМАС. Канцлер выступил на пресс-конференции в Берлине с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой по итогам межправительственных консультаций.

Шольц отметил, что точка зрения Германии "заключается в том, что Израиль должен иметь право на победу над ХАМАС, а также на то, чтобы воспрепятствовать продолжению террористических действий".

После войны, по его словам, должна появиться "возможность на разрешение [ситуации] по формуле двух государств".

"Этого, разумеется, не получится с ХАМАС, который хочет нападать на Израиль и запретить 10 миллионам израильтян жить в их государстве", - считает Шольц.