Оппозиция в Германии потребовала прекратить выплаты новым украинским беженцам

Премьер Баварии и лидер оппозиционной немецкой партии Христианско-социальный союз (ХСС) Маркус Зедер потребовал прекратить выплаты новым украинским беженцам. Об этом сообщает издание Stern.

Оппозиция в Германии потребовала прекратить выплаты новым украинским беженцам
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Зедер подчеркнул, что отменять выплаты ранее приехавшим беженцам незаконно, однако вновь прибывшим украинцем следует перестать предоставлять пособие.

«Всем остальным, кто приезжает к нам, нужно давать социальное пособие через пять лет, а не через полтора года», — сказал политик.

В ноябре Зедер заявил, что в настоящее время Германия находится в «тяжелом государственном кризисе» на фоне бюджетных проблем.

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