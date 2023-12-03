На Филиппинах заметили военные корабли КНР вблизи спорного рифа

Береговая охрана Филиппин заявила, что более 135 судов морского ополчения КНР в настоящее время находятся в Южно-Китайском море около спорного с Китаем рифа Уитсун (фил. — риф Джулиан Фелипе, кит. — Нюэцзяо). Об этом сообщает «Интерфакс» с ссылкой на западные СМИ.

Филиппинские пограничники отметили, что, несмотря на попытку установить радиосвязь с китайскими судами, ответа получено не было.

Там пояснили, что зафиксировали 111 судов ополчения КНР в этом районе еще 13 ноября, но с тех пор их количество перевалило за 135. В связи с этим Филиппины направили в район несколько патрульных лодок.

Риф Уитсун находится в 320 км от филиппинского острова Палаван и более чем в 1 тыс. км от китайского острова Хайнань. Кроме Китая и Филиппин, свои права на риф ранее заявлял и Вьетнам.

До этого Филиппины возложили на Китай вину за столкновение судов в водах Южно-Китайского моря у архипелага Спратли (Наньша).