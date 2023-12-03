Оппозиция Молдавии обвинила посольство США во вмешательстве и подкупе

Молдавская оппозиция обвинила посольство США в финансировании специальной комиссии, проверяющей неподкупность прокуроров. Об этом написал в Telegram-канале молдавский оппозиционный политик Илан Шор.

Сейчас в Молдавии проходят проверки местных прокуроров на «этическую и финансовую честность». В Кишиневе называют такие проверки «веттингом». Этот англицизм означает «проверка на благонадежность», «специальный отбор».

В первом заседании комиссии, оценивающей прокуроров, участвовал посол США Кент Д. Логсдон. Вдобавок на странице американского посольства в Молдавии появилась запись: «Соединенные Штаты гордятся тем, что оказывают финансовую поддержку процессу оценки прокуроров».

Факт подобного финансирования возмутил Илана Шора.

По его словам, посольство США открыто заявило, что финансирует комиссию по веттингу. Это является верхом цинизма и лицемерия.

«Получается, что комиссия, которая должна оценивать честность и неподкупность прокуроров для борьбы с коррупцией, получает деньги напрямую из Вашингтона», — написал Шор.