ВОЗ назвала единственное решение для сектора Газа

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о серьезной обеспокоенности по поводу возобновления боевых действий в секторе Газа и указала, что единственным жизнеспособным решением для региона является долгосрочное прекращение огня. Соответствующее заявление опубликовано на ее странице в социальной сети X (ранее Twitter).

"ВОЗ серьезно обеспокоена возобновлением боевых действий и интенсивных бомбардировок в Газе и повторяет свой призыв к Израилю принять все возможные меры для защиты гражданского населения и гражданской инфраструктуры, включая больницы, в соответствии с законами войны", - говорится в тексте.

"Все больше граждан на юге Газы получают приказы о немедленной эвакуации и вынуждены переезжать, все больше людей концентрируются в небольших районах, и оставшиеся там больницы работают без топлива, медикаментов, продовольствия, воды, а медицинские работники не защищены", - указывается в заявлении.

Организация также напомнила, что возможностей для оказания помощи пострадавшим в секторе Газа у нее и ее партнеров немного, доступ к медикаментам и расходным материалам для больниц ограничен, а сама их доставка в регион небезопасна для персонала. Кроме того, по данным ВОЗ, "эпидемиологический надзор выявил рост числа инфекционных заболеваний, включая острые респираторные инфекции, чесотку, желтуху и диарею".