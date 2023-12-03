Бербок заявила, что террору нет места в Европе

"Шокирующие новости из Парижа. Мои мысли с друзьями и семьей молодого немца, который был убит в результате предполагаемого исламистского нападения", - написала Бербок на своей странице в соцсети X (ранее Twitter). При этом министр пожелала скорейшего восстановления пострадавшим. "Ненависти и террору нет места в Европе", - резюмировала глава МИД ФРГ.

Накануне министр внутренних дел и заморских территорий Франции Жеральд Дарманен заявил, что мужчина с ножом и молотком напал на прохожих на набережной Гренель близ Эйфелевой башни в Париже, убив одного человека и ранив еще одного, после чего был задержан полицией. По словам Дарманена, нападавший сказал полицейским после задержания, что больше не может переживать то, что "мусульмане погибают в Афганистане и Палестине". Он также утверждал, что действовал под впечатлением от последствий израильской военной операции в секторе Газа, и обвинял Францию в пособничестве действиям Израиля.