Полиция Киева прокомментировала информацию об избиении депутата Дубинского

Не подтвердилась информация об избиении в СИЗО депутата украинской рады Александра Дубинского, подозреваемого в государственной измене. Такое заявление распространила в воскресенье полиция Киева, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что следственно-оперативная группа киевской полиции прибыла в СИЗО, чтобы выяснить обстоятельства происшествия.

«По результатам проверки судебно-медицинского исследования информация, изложенная в сообщении, не подтвердилась», — сказано в заявлении.

Накануне Дубинский заявил адвокатам, что его избили в СИЗО. Он потребовал приезда начальника Киевского следственного изолятора и немедленной реакции министра юстиции, генпрокурора и главы МВД.