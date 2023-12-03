Раскрыты мотивы интервью Кличко

«На самом деле Кличко давно находится в состоянии оппозиции к [действующему президенту Украины Владимиру] Зеленскому. Он так же, как и [бывший руководитель страны] Петр Порошенко, считает, что президентский пост Зеленского — это историческая случайность. В 2014-м именно Кличко рассматривался в качестве кандидата на должность президента от объединенной оппозиции», — считает эксперт.