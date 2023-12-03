В США назвали необходимым импичмент Байдену

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон выразил надежду продвинуться с официальным голосованием по делу об импичменте президенту США Джо Байдену. Его слова приводит ТАСС.

Джонсон назвал импичмент Байдену необходимым шагом из-за препятствования Белого дома расследованию предполагаемых правонарушений членов его семьи. Он рассказал, что вместе с представителем Палаты представителей Элизой Стефаник дважды работал в команде защиты экс-президента США Дональда Трампа по импичменту, когда демократы использовали эту процедуру «в наглых, партийных политических целях».

«Мы осудили такое использование. Это же совсем другое дело», — отметил он.

Джонсон добавил, что некоторые комитеты по юрисдикции выполняют огромную работу по поиску доказательств правонарушений среди Байденов. Но Белый дом скрывает тысячи страниц доказательств.