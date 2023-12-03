В Париже на Марсовом поле прошла демонстрация в защиту Донбасса от агрессии Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

"Мы хотим показать, что не вся Европа подвержена антирусской пропаганде. Есть понимающие ситуацию европейцы, которые искренне переживают за них", - рассказала организатор акции, руководитель движения SOS Donbass Анна Новикова.

Она пояснила, что главной целью акции стало напоминание о событиях "Майдана", которые привели к современной ситуации. Несколько десятков человек пришли на Марсово поле с плакатами, на которых были написаны лозунги "Прекратите вооружать Украину" и "Прекратите мучить Донбасс".