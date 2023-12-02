Германия попросила арабский мир о помощи на Ближнем Востоке

Арабские государства должны поспособствовать мирному урегулированию палестино-израильского конфликта на Ближнем Востоке, считает глава МИД Германии Анналена Бербок, передает Tagessau. По ее словам, она призывает страны к совместной конструктивной работе в этом направлении.

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«Все, кто хочет положить конец страданиям [палестинцев], теперь должны работать вместе. Потому что ключ к жизни в мире и безопасности для израильтян и палестинцев находится в этом регионе», — пояснила Бербок.

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Она добавила, что выступает за восстановление гуманитарных пауз в регионе, для чего важен тесный обмен с конструктивными и умеренными арабскими государствами. Бербок подчеркнула, что Катар, Египет, Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Марокко играют посредническую роль в переговорах Израиля и ХАМАС.

В начале октября силы палестинского движения ХАМАС совершили крупную ракетную атаку на Израиль, объявив о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В рамках нападения тысячи боевиков проникли на территорию еврейского государства, захватили боевую технику и взяли в плен более ста человек. В ответ Израиль запустил операцию «Железные мечи» в секторе Газа, пообещав уничтожить ХАМАС. Действия еврейского государства привели к блокаде палестинского анклава, массовым бомбардировкам и требованию об эвакуации более 1 млн человек на юг региона.

22 ноября Израиль одобрил сделку с ХАМАС об освобождении заложников, удерживаемых в секторе Газа. Согласно соглашению, будет объявлено четырехдневное перемирие, во время которого ХАМАС освободит 50 женщин и детей. Кроме того, к остальным заложникам для оказания необходимой медицинской помощи будут допущены представители Красного Креста. Как заявлял постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан, после завершения паузы Израиль продолжит решать задачи в палестинском анклаве. 1 декабря перемирие было прервано Израилем из-за невыполнения условий по освобождению заложников со стороны ХАМАС.