"В 2018 году владельцы франшиз "Мисс Никарагуа" и "Мисс Вселенная" <…> Карен Селебертти, Мартин Аргуэльо Лейва и Бернардо Мартин Аргуэльо Селебертти активно участвовали в террористических акциях неудавшейся попытки государственного переворота, организованной международными агентствами и иностранными миссиями, с целью свергнуть правительство примирения и национального единства, законно избранное в 2016 году. Вышеупомянутые господа создали платформы, сети и участвовали в средствах массовой информации, разжигая ненависть, насилие и террористические акты по уничтожению государственной и частной собственности по всей стране, - говорится в заявлении. - С 2019 года Карен Челебертти, Мартин Аргуэльо Лейва и Бернардо Мартин Аргуэльо Чебертти поддерживали связь с предателями Родины, готовясь использовать свои франшизы, платформы и пространства, предположительно предназначенные для продвижения "невинных" конкурсов красоты. Предполагалось превратить соревнования в политические ловушки и засады, финансируемые иностранными агентами, между известными людьми и организациями".