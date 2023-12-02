В Венгрии перекрыли въезд сотням украинских фур

Венгерские активисты перекрыли въезд на территорию страны украинским дальнобойщикам. Фуры не могут проехать через контрольно-пропускной пункт (КПП) на границе со Словакией, сообщает Telegram-канал «Страна.ua» со ссылкой на местные социальные сети.

Отмечается, что Словакия также не пускает дальнобойщиков на территорию страны и заблокировала пограничный КПП. Украинские фуры пытались объехать его через соседнюю Венгрию, однако в итоге застряли на границе двух стран. Согласно информации ряда украинских СМИ, в результате при подъезде к КПП образовалась очередь из сотен грузовиков.

О планах словацких перевозчиков перекрыть границу с Украиной стало известно 30 ноября. Представители украинской погранслужбы утверждали, что активисты собираются перекрыть границу в районе Ужгорода. 2 декабря представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко сообщил, что на выезде из Словакии в сторону Украины образовалась очередь из около 600 грузовиков.