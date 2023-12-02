СМИ: Зеленский хочет провести выборы без участия в них Залужного

Действующий президент Украины Владимир Зеленский хочет провести выборы главы государства, однако их не объявят, пока не будут получены гарантии неучастия главнокомандующего армией Валерия Залужного . Об этом сообщило издание «Страна.ua», ссылаясь на источник в украинском истеблишменте.

Сперва офис украинского лидера хочет добиться гарантий того, что Залужный не будет выдвигать свою кандидатуру на возможных выборах. В случае, если подобных гарантий не будет предоставлено, то «офис попытается уволить главкома». При этом подчеркивается, что Залужный «будет уволен не просто так, а с максимальной дискредитацией». Несмотря на это, пока подобные планы реализовывать не собираются. Кроме того, на их осуществление может повлиять позиция западных стран, передает РИА Новости.