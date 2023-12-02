СМИ: Зеленский хочет провести выборы без участия в них Залужного
Действующий президент Украины Владимир Зеленский хочет провести выборы главы государства, однако их не объявят, пока не будут получены гарантии неучастия главнокомандующего армией Валерия Залужного. Об этом сообщило издание «Страна.ua», ссылаясь на источник в украинском истеблишменте.
В материале говорится, что основной проблемой в вопросе проведения выборов для Зеленского стал Залужный.
— Пока она не будет решена, выборы не объявят, — сообщил источник издания.
Сперва офис украинского лидера хочет добиться гарантий того, что Залужный не будет выдвигать свою кандидатуру на возможных выборах. В случае, если подобных гарантий не будет предоставлено, то «офис попытается уволить главкома». При этом подчеркивается, что Залужный «будет уволен не просто так, а с максимальной дискредитацией». Несмотря на это, пока подобные планы реализовывать не собираются. Кроме того, на их осуществление может повлиять позиция западных стран, передает РИА Новости.
Ранее The Guardian писал, что Владимир Зеленский обеспокоен возможным поражением на президентских выборах в стране, если они будут проводиться. Однако рейтинги политика по-прежнему высоки.