"Думаю, что придет время, когда израильским властям придется более конкретно описать свои цели и чего они стремятся достичь. Что такое "полное уничтожение ХАМАС" и думает ли кто-то, что это возможно? Если это и есть цель, война продлится 10 лет", - сказал Макрон.