Эрдоган: США отказываются поставлять уже оплаченные F-16 Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал на брифинге, что Анкара оплатила поставки истребителей F-16, но до сих пор их не получила. Об этом пишет РИА «Новости».

По данным агентства, Конгресс США в июле 2022 года принял решение о приостановке поставок Турции новых самолетов F-16 и компонентов для их модернизации. Кроме того, страна была исключена из программы производства самолетов F-35 в связи с закупкой российских ЗРК С-400.

Эрдоган отметил, что Анкара перечислила необходимые средства за истребители, но власти США отказываются отправлять их. Вместе с тем, уточнил турецкий лидер, Соединенные Штаты осуществляют поставки военных самолетов и боеприпасов для них в Грецию.