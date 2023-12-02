ЕК захотела ускорить процедуру переговоров о вступлении Украины в ЕС

«Я только что вернулась из Киева, и, судя по тому, что я увидела, еще многое предстоит сделать в плане борьбы с коррупцией и защиты меньшинств. Однако Украина полна решимости и будет готова к середине декабря. Через две недели Еврокомиссия сообщит европейским лидерам, что Украина отвечает всем условиям для безотлагательного начала переговоров о вступлении», — заявила еврочиновница.