Читатели немецкой газеты Die Welt поддержали Россию и раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского за приказ строить оборонительные сооружения по всей линии фронта. Одни из них обвинили его в изматывании своего народа, другие напомнили, что он обещал захватить Крым, но вместо этого решил укрепить оборону.

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Зеленский отступает и хочет только укрепить оборону. Я вспоминаю, что не так давно он хотел вернуть Крым, — сказал один из читателей.

Один из комментаторов считает, что приказ Зеленского — признание провала наступления ВСУ и того факта, что успеха украинской армии в будущем не ожидается.

Ранее Зеленский заявил, что противостояние между Россией и Украиной входит в новую стадию. По его словам, летнее контрнаступление ВСУ так и не принесло желаемых результатов из-за постоянной нехватки вооружений и личного состава. Грядущая зима же осложнит боевые действия на фронте, считает глава государства. Зеленский подчеркнул, что он неудовлетворен сложившейся ситуацией, однако не может «сильно жаловаться».