Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху нужно судить в Международном уголовное суде (МУС). Об этом пишет ТАСС.
Турецкий глава считает, что из-за «бескомпромиссного подхода» Израиля возможность для мира в секторе Газа была потеряна для мира в Газе. По его словам, Турция всегда подчеркивала, что выступает за постоянное прекращение огня.
До этого Реджеп Эрдоган сообщал, что около 3 тысяч адвокатов, в том числе турецкие, подали заявления в МУС против действия Израиля в секторе Газа. Эрдоган назвал израильских политиков, в частности премьер-министра Биньямина Нетаньяху, «мясниками Газы».
Эрдоган также заявил, что Израиль должны привлечь к уголовной ответственности за военные преступления в секторе Газа. Об этом он сказал в телефонном разговоре с генсекретарем ООН Антониу Гутерришем.
22 ноября он заявлял, что действия израильской армии на территории сектора Газа нельзя объяснить правом на самооборону.
Тем временем прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан прибыл 2 декабря в Рамаллу для встречи с президентом Махмудом Аббасом, премьером Мухаммедом Штайе и министром юстиции Палестины Мухаммедом Шалалда.