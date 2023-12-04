Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху нужно судить в Международном уголовное суде (МУС). Об этом пишет ТАСС.

Турецкий глава считает, что из-за «бескомпромиссного подхода» Израиля возможность для мира в секторе Газа была потеряна для мира в Газе. По его словам, Турция всегда подчеркивала, что выступает за постоянное прекращение огня.

До этого Реджеп Эрдоган сообщал, что около 3 тысяч адвокатов, в том числе турецкие, подали заявления в МУС против действия Израиля в секторе Газа. Эрдоган назвал израильских политиков, в частности премьер-министра Биньямина Нетаньяху, «мясниками Газы».

Эрдоган также заявил, что Израиль должны привлечь к уголовной ответственности за военные преступления в секторе Газа. Об этом он сказал в телефонном разговоре с генсекретарем ООН Антониу Гутерришем.

22 ноября он заявлял, что действия израильской армии на территории сектора Газа нельзя объяснить правом на самооборону.