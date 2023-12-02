Эрдоган отказался признавать ХАМАС террористической организацией

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не признаёт палестинское движение ХАМАС террористической организацией. Он также добавил, что никогда не поменяет своей точки зрения на этот счёт.

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По словам турецкого лидера, ХАМАС состоит не из террористов, а из людей, «которые продолжают борьбу на горстке земель», которые им удавалось удерживать с 1947 года.

«Сейчас я придерживаюсь аналогичной позиции. Я никогда не смогу признать ХАМАС террористической организацией, кто бы что ни говорил», — цитирует президента Турции ТАСС.