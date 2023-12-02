Китай опроверг появление нового вируса

На фоне вспышки респираторных заболеваний в КНР не обнаружили новых инфекционных заболеваний и патогенов. Об этом заявил Ми Фэн, представитель Национальной комиссии здравоохранения Китая, сообщает Reuters.

На пресс-конференции в субботу Ми Фэн отметил, что было проведено специальное расследование. Медики не обнаружили новых вирусов и других патогенов.

В Китае сейчас наблюдается резкий рост респираторных заболеваний. Болеют, в основном, дети. Новая вспышка уже перегрузила местную систему здравоохранения. Больницы переполнены. Ситуация привлекла мировое внимание, заставив вспомнить о начале распространения COVID-19 в конце 2020 года.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что следит за событиями в КНР. Однако Пекин опроверг, что эпидемия имеет какое-либо отношение к новому или необычному патогену. Медицинские эксперты говорят, что участились случаи пневмонии, вызванные микоплазмой.