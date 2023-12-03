В Киеве признали раздражение украинцев из-за неудач на фронте

"В обществе, мы с вами прекрасно понимаем, накопилось очень много раздражения - это первое. Второе: в обществе накопилось очень много тяжелых вопросов - как, куда, зачем, какой ценой. В обществе накопилось очень много информации о том, что не все, скажем так, в государственной вертикали, на уровне местных властей точно так же вкладываются в войну, как само общество. Я и о коррупции говорю, и о модели поведения, и о странных заявлениях периодических. Вот это все таким тяжелым грузом ложится, потому что по линии фронта прорыва не случилось", - сказал он в интервью украинскому агентству УНИАН, опубликованном на платформе YouTube.