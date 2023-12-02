Мощный взрыв прогремел в Эдинбурге

Взрыв произошёл в жилом доме в шотландском Эдинбурге, его было слышно за несколько километров от эпицентра. Об этом сообщает телеканал Sky News.

Взрыв произошел около 22:25 в пятницу вечером на Бабертон-Мейнс-авеню. Грохот был слышен за много километров. Соседи рассказали, что почувствовали, как их дома затряслись от взрывной волны.

Два человека были спасены. Это супружеская пара, владельцы здания, находившиеся внутри. Об их состоянии пока не сообщалось.

Фото с места ЧП свидетельствуют, что дом с террасой был полностью разрушен. В соцсетях создали страницу для поддержки семьи, которая «потеряла свой дом… перед самым Рождеством».