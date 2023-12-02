ФРГ может сократить вклад в фонд для военной помощи ЕС Киеву

Власти Германии не желают в полном объеме вносить вклад в Европейский фонд мира для Украины, пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник.

Накануне глава евродипломатии Жозеп Боррель заметил, что в Брюсселе все еще надеются согласовать выделение 20 млрд евро на помощь Киеву.

По данным источника, Берлин ссылается на ранее переданную Украине финансовую и военную помощь. На фоне этого, отмечают в ФРГ, размер взноса должен быть уменьшен.

Источник заметил также, что Париж требует прекратить практику передачи ВСУ оружия из запасов стран-членов ЕС. Вместо этого власти Франции призывают союзников сосредоточиться на совместных закупках вооружений и военной техники для ВСУ у европейских оборонных концернов.