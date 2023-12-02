Названы страны, на которые США оказывают давление из-за потолка цен на нефть

США, Соединенное Королевство и ЕС оказывают сильное воздействие на Либерию, Маршалловы острова и Панаму из-за потолка цен на нефть, пишет Reuters со ссылкой на источник.

В декабре 2022 года Евросоюз перестал принимать нефть из России, перевозимую по морю. Кроме того, страны G7 ввели ограничение цен на ресурс при морских перевозках на уровне $60 за баррель, согласно которому запрещается страховать и перевозить более дорогую нефть.

По данным агентства, эти страны якобы разрешили судам из так называемого «теневого флота» России, состоящего из устаревших танкеров для перевозки нефти, перевозить энергоресурс под их флагами.

Источник отметил, что порядка 40% из примерно 535 танкеров «теневого флота» зарегистрировано через компании на Маршалловых островах.

Власти США и союзников направили коллегам из Либерии и ряда других стран письма, в которых предупредили о последствиях из-за обхода предельных цен G7 на российскую нефть. Кроме того, они напомнили о высоком уровне риска для судов, у которых нет западного страхования, уточнил собеседник агентства.