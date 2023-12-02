В США обратили внимание на галстук Карла III на фоне скандала с Грецией

Король Великобритании Карл III надел на конференцию ООН по климату сине-белый галстук с крестом, похожий на расцветку и символику флага Греции. На это обратило внимание Bloomberg.

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В американском агентстве подчеркнули, что инцидент произошел на фоне дипломатического скандала между странами из-за скульптуры Парфенона в Британском музее. При этом неясно, пытался ли король своим внешним видом сделать какие-либо заявления.

«Галстук, который сегодня был на его величестве, просто один из его текущей коллекции», — заверил при этом представитель Букингемского дворца. Монарх выступил в указанном галстуке на мероприятии с речью, а впоследствии встретился с британским премьером Риши Сунаком.

Спор, о котором идет речь, разгорелся в конце ноября. Сунак тогда отменил запланированную встречу с греческим премьером Кириакосом Мицотакисом и обвинил его в нарушении обещания не использовать визит в Лондон как попытку заявить о необходимости вернуть скульптуры из Парфенона в Грецию. Мицотакис, в свою очередь, был раздосадован и сбит с толку решением британского правительства.