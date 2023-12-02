В ФРГ сравнили Украину с бездонной бочкой

«Украина все больше походит на бездонную бочку. В то время как США постепенно отстраняются [от Киева]», — сообщила она. Вагенкнехт отметила, что некоторые европейские страны сейчас также «отказываются разбазаривать налоговые средства» для продолжения «бессмысленных боевых действий» на Украине.