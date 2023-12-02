Украинцы выступили против сноса памятников советским воинам

Жители двух сел на западе Украины выступили против сноса памятников советским героям. Об этом в субботу, 2 декабря, сообщил директор Ивано-Франковского «областного музея освободительной борьбы имени Бандеры» Ярослав Коретчук.

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Директора музея возмутили такие действия людей из Загорья-Кукольницкого и Кинашева в Ивано-Франковской области — их протест он не поддержал.

— Жители сел говорят, что пусть стоят. Кстати, на этих памятниках есть фамилии тех, кто погиб от ОУН* и УПА*, — написал Коретчук на своей странице в социальной сети.

Директор музея также признался, что после таких выступлений у него случился «срыв шаблонов». Он отметил, что в случае таких протестов в западной части страны, ожидать большой поддержки демонтажа памятников от жителей южных и восточных регионов не стоит.