Из-за протеста перевозчиков в Польше, которые заблокировали контрольно-пропускной пункт на границе, украинские власти потеряли более 400 миллионов евро, сообщает Gazeta Wyborcza.

По данным издания, в настоящее время многие комплектующие не доходят до Украины. Страдают водители, сталкивающиеся с все более сложными условиями. 12 украинских общественных организаций обратились к польским властям, чтобы найти компромисс.

Протест польских перевозчиков на пограничных переходах с Украиной продолжается четвертую неделю. С 6 ноября заблокированы пункты пропуска в Дорохуске, Гребенне и Корчовой, а с прошлой недели - в Медыке. Водители грузовиков стоят в многокилометровых пробках. А условия становятся все сложнее из-за прихода зимы.

Выхода из ситуации пока нет. Польские перевозчики требуют возврата к разрешительной системе, действовавшей до специальной военной операции России. После либерализации торговли украинцы доминировали на транспортном рынке. Однако Варшава согласилась с правилами, введенными Европейским Союзом. Теперь Польша не знает, что делать, и винит в этом ЕС и Украину.