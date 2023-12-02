В США забили тревогу из-за возможной потери союзника

«Морализаторская» политика Соединенных Штатов привела к упадку их влияния, сообщил журналу National Interest профессор Американского университета Антон Федяшин.

По его словам, это может привести к потере союза с Израилем. Эксперт отмечает, что после 2014 года кризис на Украине активизировал и усугубил все проблемы внешней политики Вашингтона, в результате чего США не только теряют геополитический статус гегемона, но и совершают ошибки в борьбе со своим упадком.

Как считает Федяшин, причиной заката американской гегемонии стала «интоксикация элит» морализаторством, которая случилась после окончания холодной войны. Профессор раскритиковал американскую идею о делении мира на «плохие и хорошие страны» и посоветовал властям обратиться к наследию бывшего госсекретаря Генри Киссинджера. Его реалистическая мудрость сослужит хорошую службу американским лидерам, когда они будут ориентироваться в бурных водах нынешнего перехода от однополярного к многополярному мировому порядку, пишет Федяшин.

Эксперт также обратил внимание на «тектонический сдвиг» в геополитике, в рамках которого Америку отстраняют от участия в вопросах безопасности на евразийском континенте.

В качестве одного из проявлений новой тенденции названо активное участие Пекина в восстановлении отношений между Ираном и Саудовской Аравией. А недавнее расширение БРИКС также стало «предвестником» многополярного мира.