Economist: Орбан и Вилдерс не разрешат Украине вступить в ЕС

Венгерский премьер Виктор Орбан и кандидат на пост главы правительства Нидерландов Герт Вилдерс выступают против расширения Евросоюза, и не дадут Украине туда вступить, пишет Economist.

В материале Economist Орбана называют «Гринчем – венгерским похитителем Рождества на Украине», который скоро может получить нового союзника в лице голландца Герта Вилдерса, победившего на выборах 22 ноября, передает ИноСМИ.

Издание пишет, что Киеву не стоит ждать «потоки денежных ливней» на саммите ЕС в декабре, где Украина хочет получить гарантии вступления в Евросоюз, потому что Орбан и Вилдерс этому помешают.

Кроме того, Киев может столкнуться с нехваткой денег уже в начале следующего года, а ЕС лишиться доверия Украины без координированной отправки средств.

Ранее Орбан заявил, что в повестку предстоящего 14–15 декабря саммита Евросоюза в Брюсселе не следует включать вопрос о начале переговоров по вступлению Украины в состав ЕС.

Reuters сообщало ранее, что принятие решения Евросоюза о начале переговоров о приеме Украины в объединение может быть перенесено на весну.