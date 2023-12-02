Голосование в Сенате Конгресса по вопросу выделения нового пакета помощи Украине произойдет не раньше 11 декабря, о чем свидетельствуют вялые переговоры, которые только затягиваются. Об этом сообщило в пятницу агентство Bloomberg.

По его данным, голосование проведут не раньше 11 декабря, при этом 15-го Сенат планирует уйти на рождественские каникулы. Сейчас, как отмечает агентство, законодатели пытаются найти компромисс по поводу охраны и безопасности южной границы США, на чем настаивают республиканцы.

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На протяжении всей этой недели сенаторы проводили конфиденциальные встречи, но никакого соглашения выработать пока не удалось. Из-за затягивания переговоров, указывает Bloomberg, американская помощь Киеву "висит на волоске".

Ранее агентство со ссылкой на опрошенных законодателей информировало, что Украина не получит помощь от США до середины декабря, возможно даже до следующего года. Как отмечает Bloomberg, широкая поддержка киевского режима ослабевает, потому что контрнаступление Вооруженных сил Украины зашло в тупик.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что администрация Соединенных Штатов израсходовала около 96% финансовых средств, которые были выделены на оказание помощи Украине. Кирби подчеркивал, что отсутствие дальнейшей крупной помощи со стороны США окажет пагубное воздействие на обороноспособность Украины.