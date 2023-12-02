Эксперт рассказал, как повлияет присоединение Бразилии к ОПЕК+ на БРИКС

Присоединение Бразилии к ОПЕК+ укрепит переговорные позиции БРИКС, сообщает РИА Новости со ссылкой на аналитика из Венесуэлы Эрнана Самору.

По его словам, БРИКС получит больше возможностей для ведения переговоров на международном уровне.

«Конечно же, если в твоем блоке есть нефтяные страны, как в случае с БРИКС, ты будешь садиться за стол переговоров и вести переговоры с (определенным) весом», — указал эксперт.

Как заявили в национальном нефтяном агентстве Бразилии, в 2022 году средняя добыча нефти в стране составила 3 миллионов баррелей в сутки, что на 4% больше, чем годом ранее.