Эксперт рассказал, как повлияет присоединение Бразилии к ОПЕК+ на БРИКС

Присоединение Бразилии к ОПЕК+ укрепит переговорные позиции БРИКС, сообщает РИА Новости со ссылкой на аналитика из Венесуэлы Эрнана Самору.

Эксперт рассказал, как повлияет присоединение Бразилии к ОПЕК+ на БРИКС
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По его словам, БРИКС получит больше возможностей для ведения переговоров на международном уровне.

«Конечно же, если в твоем блоке есть нефтяные страны, как в случае с БРИКС, ты будешь садиться за стол переговоров и вести переговоры с (определенным) весом», — указал эксперт.

Как заявили в национальном нефтяном агентстве Бразилии, в 2022 году средняя добыча нефти в стране составила 3 миллионов баррелей в сутки, что на 4% больше, чем годом ранее.

Ранее генеральный директор нефтегазового гиганта Petrobras Жан-Поль Пратеш заявил, что страна может нарастить добычу еще на 4-5% в 2023-2024 годах.

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