Каллас: в Эстонии ищут способ депортировать граждан России

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что правительство страны ищет способ для депортации за принятие российского гражданства. Об этом пишет газета Postimees.

Каллас: в Эстонии ищут способ депортировать граждан России
© AP

По словам Каллас, эстонское правительство не может игнорировать факт получения российского гражданства.

"Тот факт, что человек, проживавший в Эстонии, решает получить гражданство Российской Федерации в то время, когда Российская Федерация нападает на украинское государство и народ, свидетельствует о том, что в случае необходимости в рамках мобилизации он готов вступить в армию Российской Федерации и участвовать в нападениях на Украину", - пояснила премьер-министр.

При этом она подчеркнула, что каждая процедура индивидуальна и зависит от опасности, исходящей от конкретного человека. До этого Каласс отвергла слухи о том, что собирается оставить свой пост летом 2024 года ради участия в выборах в Европарламент или работы в Еврокомиссии.

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