Украинские дальнобойщики остановили голодовку на границе с Польшей

Украинские водители-дальнобойщики, объявившие несколько часов назад голодовку на одном из КПП на границе с Польшей, менее чем через три часа заявили о ее остановке. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное» в Telegram-канале.

Украинские водители на заблокированном пункте пропуска Краковец — Корчева после переговоров с польскими забастовщиками договорились, что польская сторона будет пропускать семь грузовиков в час, а гуманитарные и военные грузы будут двигаться вне очереди. Издание сообщило об этом через 2,5 часа после оригинальной публикации.

Причиной протестов стал приказ Еврокомиссии, отменяющий для украинских перевозчиков необходимость получения разрешений на въезд в Евросоюз. Теперь дальнобойщики из восточноевропейских стран требуют ввести коммерческие ограничения для украинских перевозчиков и ограничить их количество. Первые акции прошли в Польше в начале ноября 2023 года.