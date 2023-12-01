СМИ: за упадком Байдена больно наблюдать

После последнего публичного мероприятия, где президент США Джо Байден несколько раз допустил ошибки, разрешение баллотироваться ему в 2024 году выглядит жестоким. Такое мнение высказали в New York Post.

В издании отметили, что 29 ноября Байден приехал в Пуэбло, штат Колорадо, чтобы прорекламировать крупнейший, по его словам, завод ветряных башен, присвоить себе заслуги по созданию «хороших, зеленых рабочих мест» и укрепить свой рейтинг. Однако в итоге президент США только снова опозорил себя.

В частности, он перепутал нынешнего главу Южной Кореи Юн Сок Еля с прошлым лидером Мун Чжэ Ином, когда обращался к владельцам южнокорейских корпоративных заводов и Дэн Сяопина с Си Цзиньпином.

«На упадок Байдена больно смотреть. Его штаб уже старается держать его подальше от глаз общественности, насколько это возможно, но такими темпами ему придется баллотироваться на переизбрание вообще без каких-либо остановок кампании: несколько месяцев назад он был ужасен, и будет только хуже», — считают в New York Post.