Херш заявил о проведении тайных переговоров между Москвой и Киевом

Россия и Украина ведут тайные мирные переговоры по линии Герасимов - Залужный, несмотря на возражения президента Украины Владимира Зеленского и Белого дома. Об этом заявил американский журналист Сеймур Херш со ссылкой на анонимных чиновников США.

В статье на платформе Substack Херш сообщил, что якобы обсуждается вопрос возможной фиксации границ по нынешней линии фронта с сохранением за РФ Крыма и освобожденных территорий ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожских областей. В обмен якобы рассматривается вариант, при котором Киев может вступить в НАТО, но с обязательством, что альянс не станет размещать там войска и наступательные вооружения.