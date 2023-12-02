В ЮНИСЕФ раскрыли число погибших детей в секторе Газа

«По имеющимся данным, до паузы за 48 дней непрекращающихся бомбардировок погибло более 5300 палестинских детей, в эту цифру не входят многие дети, которые до сих пор числятся пропавшими без вести и, предположительно, погребенные под обломками», - заявила исполнительный директор детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Кэтрин Рассел.