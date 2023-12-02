В ЮНИСЕФ раскрыли число погибших детей в секторе Газа

Выяснилось, сколько детей погибло в секторе Газа
В ЮНИСЕФ сообщили, что в ходе боевых действий секторе Газа погибло свыше 5,3 тысяч палестинских детей.
«По имеющимся данным, до паузы за 48 дней непрекращающихся бомбардировок погибло более 5300 палестинских детей, в эту цифру не входят многие дети, которые до сих пор числятся пропавшими без вести и, предположительно, погребенные под обломками», - заявила исполнительный директор детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Кэтрин Рассел.
При этом в организации отметили, что при возвращении конфликта к прежним масштабам, «каждый день будут погибать и получать ранения сотни других детей», пишет РИА Новости.
Накануне Армия Израиля возобновила боевые действия в секторе Газа. Военные заявили, что палестинское движение ХАМАС нарушило перемирие и открыло огонь по израильской территории.