В США призвали закрыть авиасообщение с Китаем

Отмечается, что Рубио вместе с несколькими однопартийцами отправил Байдену соответствующее письмо. В нём говорится о новом патогене, который был выявлен на территории Китая — согласно имеющейся информации, болезнь крайне опасна для детей, а также достаточно заразна, чтобы распространиться на другие страны. По мнению республиканцев, сообщение с Китаем должно быть закрыто до тех пор, пока общественность не узнает больше о новом заболевании.