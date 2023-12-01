В США призвали закрыть авиасообщение с Китаем

В США призывают закрыть сообщение с Китаем из-за угрозы новой эпидемии
Сенаторы-республиканцы призвали президента США Джо Байдена закрыть сообщение с Китаем из-за нового респираторного заболевания. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу сенатора Марко Рубио.
Отмечается, что Рубио вместе с несколькими однопартийцами отправил Байдену соответствующее письмо. В нём говорится о новом патогене, который был выявлен на территории Китая — согласно имеющейся информации, болезнь крайне опасна для детей, а также достаточно заразна, чтобы распространиться на другие страны. По мнению республиканцев, сообщение с Китаем должно быть закрыто до тех пор, пока общественность не узнает больше о новом заболевании.
«Мы не должны ждать до тех пор, пока ВОЗ, известная рабским почтением (к Китаю — прим. ред.) предпримет меры, мы должны предпринять необходимые шаги для защиты американцев и своей экономики», — сказано в сообщении Рубио.
Ранее в Китае произошла вспышка пневмонии, которая вызывает воспаление лёгких и особенно опасна для детей. Позже власти Дании, Швеции и Франции сообщили о том, что на территории их стран произошли вспышки похожей болезни.