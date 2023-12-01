Блинкен призвал потом искать виновных в том, что Израиль не воспринял всерьез угрозы ХАМАС

"У нас будет много возможностей для полного анализа того, что произошло [во время нападения радикалов на Израиль] 7 октября, включая анализ того, что произошло, кто что знал и когда, и Израиль очень четко дал это понять. Сейчас мы сосредоточены на том, чтобы сделать все возможное для того, чтобы это не повторилось, обеспечить защиту гражданского населения, обеспечить доставку гуманитарной помощи, а также рассмотреть вопрос о том, что произойдет после окончания конфликта, что будет с Газой, что произойдет в более широком смысле, чтобы мы встали на путь прочного мира и безопасности", - ответил глава американской дипломатии.