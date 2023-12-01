Трампу отказали в президентской неприкосновенности в суде

Апелляционный суд Вашингтона отказал экс-президенту США Дональду Трампу в предоставлении неприкосновенности в деле о штурме Капитолия. Об этом сообщает РИА «Новости».

По версии стороны защиты, в момент штурма Капитолия на Дональда Трампа распространялся закон о президентской неприкосновенности, так как он всё ещё выполнял обязанности главы государства. Эту позицию оспаривает сторона обвинения — по мнению прокурора, действия Трампа выходили за рамки президентских полномочий, поэтому закон о неприкосновенности применяться не должен.

«(Апелляционный суд — прим. ред.) Постановил и принял решение, что отказ окружного суда в удовлетворении ходатайства лица, подавшего апелляцию об отказе от претензий против него на основании президентской неприкосновенности, подтвержден», — сказано в решении суда.

Напомним, что перед оглашением результатов президентских выборов в США в начале 2021 года сторонники Трампа совершили штурм Капитолия и устроили в нём беспорядки. После разгона демонстрантов, конгрессмены объявили победу на выборах Джо Байдена.