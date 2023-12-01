Журналиста Bild* уволили за книгу о РФ

Редакция немецкого издания Bild уволила своего старшего корреспондента Юргена Гельфрихта из-за соавторства в книге «Научиться любить Россию», которая была выпущена в 2018 году. Об этом сообщается в Telegram-канале русскоязычной версии таблоида.

«Старший корреспондент Bild уволен за участие в книге "Научиться любить Россию". Такое решение редакция издания приняла, как только узнала об участии 60-летнего Хельфрихта в написании произведения», — говорится в тексте.

Отмечается, что журналист указан в тексте книги в качестве соавтора, но таблоид о своем участии в этом проекте он не проинформировал. В Bild заявили, что даже если бы он это сделал, ему бы никогда не разрешили этого, поскольку «подобному мировоззрению нет места в издании».