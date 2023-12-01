Назарбаев рассказал о мечтавших занять пост президента противниках Токаева

Многие люди в правительстве Казахстана негативно отнеслись к решению первого президента страны Нурсултана Назарбаева выбрать в качестве своего преемника Касыма-Жомарта Токаева. Об этом экс-глава республики написал в своей книге «Моя жизнь. От зависимости к свободе», сообщил портал Tengrinews.

Назарбаев указал, что в 2019 году добровольно покинул пост казахстанского лидера. При этом в соответствии с законодательством страны он передал полномочия председателю верхней палаты парламента, которым в тот момент был Токаев.

«Многие восприняли это в штыки, о чем я знаю доподлинно. Имея в виду, что К. К. Токаев до этого всю жизнь работал в сфере дипломатии», — подчеркнул первый глава республики.

Также он добавил, что некоторые противники его решения сами хотели получить должность президента Казахстана. Однако, как отметил Назарбаев, подобные планы вынашивались тайно.