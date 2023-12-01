Популярный в США ведущий рассказал, за кого проголосует на президентских выборах
Бывший ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон заявил, что на следующих выборах президента США, которые пройдут в 2024 году, проголосует за экс-главу страны Дональда Трампа. Слова журналиста приводит «РИА Новости».
Карлсон отметил, что в случае, если суд признает Трампа виновным во вменяемых ему преступлениях, то он возглавит протесты в его поддержку.
«Я голосую за Трампа», — сказал он.
По словам журналиста, он бы не рассуждал в таком ключе, если бы экс-президент «совершил настоящее преступление», но тот его не делал. Карлсон добавил, что симпатизировал Трампу еще с лета 2022 года, когда у него в доме провели обыски. Он считает, что подобного рода действия «нельзя терпеть» и тем более недопустимо использование полномочий Минюста США с целью оказания давления на одного из кандидатов в президентской гонке.
Журналист подчеркнул, что «во многом согласен с Трампом», но даже если бы это было не так, «он бы все равно оставался его сторонником, потому что такого нельзя допускать».